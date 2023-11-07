15:53 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Житель Воронежской области получил условный срок за нападение на сотрудницу полиции
Дебошир также оскорбил женщину.
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Кантемировский районный суд Воронежской области вынес приговор местному жителю, который в состоянии алкогольного опьянения напал на сотрудницу полиции. Злоумышленник схватил женщину за форменную одежду и руки, а после толкнул и оскорбил. Путем сложения приговоров воронежец получил два года и один месяц лишения свободы условно. Испытательный срок составит один год. Об этом рассказали в пресс-службе суда во вторник, 7 ноября.
Установлено, что 14 июня 2023 года мужчина находился в центре Кантемировки, когда к нему подошла сотрудник полиции. Женщина представилась и сообщила о совершении жителем региона правонарушения по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Житель региона не хотел быть привлеченным к административной ответственности и начал возмущаться, а после напал на сотрудницу полиции.
Максимальное наказание, предусмотренное первой статьей, — пять лет лишения свободы, а второй — исправительные работы на один год.
Ранее стало известно, что Нововоронежский городской суд вынес приговор 24-летней местной жительнице, матери несовершеннолетних детей, которая напала на инспектора ПДН и вырвала часть волос. У правоохранителя диагностировали сотрясение головного мозга. РИА «Воронеж» сообщало, что злоумышленнице назначили 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно.