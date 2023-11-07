Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
15:53 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Житель Воронежской области получил условный срок за нападение на сотрудницу полиции

Дебошир также оскорбил женщину.

Кантемировский районный суд Воронежской области вынес приговор местному жителю, который в состоянии алкогольного опьянения напал на сотрудницу полиции. Злоумышленник схватил женщину за форменную одежду и руки, а после толкнул и оскорбил. Путем сложения приговоров воронежец получил два года и один месяц лишения свободы условно. Испытательный срок составит один год. Об этом рассказали в пресс-службе суда во вторник, 7 ноября.

Установлено, что 14 июня 2023 года мужчина находился в центре Кантемировки, когда к нему подошла сотрудник полиции. Женщина представилась и сообщила о совершении жителем региона правонарушения по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Житель региона не хотел быть привлеченным к административной ответственности и начал возмущаться, а после напал на сотрудницу полиции.

Дебошира признали виновным по ч. 1 ст. 318 (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Максимальное наказание, предусмотренное первой статьей, — пять лет лишения свободы, а второй — исправительные работы на один год.

Ранее стало известно, что Нововоронежский городской суд вынес приговор 24-летней местной жительнице, матери несовершеннолетних детей, которая напала на инспектора ПДН и вырвала часть волос. У правоохранителя диагностировали сотрясение головного мозга. РИА «Воронеж» сообщало, что злоумышленнице назначили 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта