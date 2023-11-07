16:11 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Забравшую со скамейки ТЦ кошелек со 150 рублями женщину будут судить в Гродно
В Гродно женщина забрала со скамейки в ТЦ кошелек, где было 150 рублей.
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В Гродно женщина забрала со скамейки в торговом центре кошелек, в котором находилось 150 рублей. Подробности инцидента озвучили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
В сообщении сказано, что в середине октября 2023 года 23-летняя жительница Гродно делала покупки в одном из торговых центров города. После этого она присела на скамейку, где и оставила свой кошелек, в котором находилось 150 рублей. В этот момент мимо проходила 36-летняя женщина. Она обратила внимание на лежащий на скамейке кошелек. Рядом с ним никого не было и женщина его забрала, после чего ушла.
В ведомстве сказали, что потерпевшая не смогла найти оставленный в ТЦ кошелек и обратилась в милицию. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили и задержали фигурантку. Спустя некоторое время потерпевшая не смогла самостоятельно найти кошелек и обратилась за помощью в правоохранительные органы. Действия женщины квалифицировали по статье за кражу.