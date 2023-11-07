16:31 (мск), источник: АиФ Уфа
В Ишимбае из исправительной колонии сбежал заключенный
Осужденный самовольно покинул участок.
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В Ишимбае из исправительной колонии сбежал заключенный, сообщает УФСИН РБ.
52-летлений Сергей Каргин осужден приговором Салаватского городского суда за угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью, а также за разбойное нападение группой лиц.
По данным ведомства, мужчина самовольно покинул исправительный центр и не вернулся. Выйти на свободу должен был 18 августа 2026 года.
В настоящее время осужденный задержан.