Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
16:31 (мск), источник: АиФ Уфа

В Ишимбае из исправительной колонии сбежал заключенный

Осужденный самовольно покинул участок.

В Ишимбае из исправительной колонии сбежал заключенный, сообщает УФСИН РБ.

52-летлений Сергей Каргин осужден приговором Салаватского городского суда за угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью, а также за разбойное нападение группой лиц.

По данным ведомства, мужчина самовольно покинул исправительный центр и не вернулся. Выйти на свободу должен был 18 августа 2026 года.

В настоящее время осужденный задержан.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Озонотерапия, ЛФК и массаж. Врач – о реабилитации после COVID-19
Фото под юбкой. Почему мужчины прибегают к этому и защищены ли женщины
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта