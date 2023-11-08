09:59 (мск), источник: РИА Новости
В сочинском отеле голый мужчина устроил дебош с битьем посуды
В отеле в Сочи поймали мужчину, который бегал голым по коридорам и бил посуду.
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СОЧИ, 7 ноя — РИА Новости. Постоялец отеля в Сочи бегал голым по коридорам, громил посуду, но скоро был пойман, сообщили в пресс-службе Росгвардии Краснодарского края.
К правоохранителям обратилась администратор отеля, расположенного на улице Виноградной в Сочи. Она рассказала, что по коридору отеля бегает обнаженный мужчина, предположительно пьян, дебошир стучит в двери, ругается матом и бьет посуду, отмечала сотрудница.
«Росгвардейцы пресекли нарушение общественного порядка и передали молодого человека полицейским для дальнейшего разбирательства», — говорится в Telegram-канале Росгвардии.