08:33 (мск), источник: МК.RU Челябинск
Пассажиров челябинского поезда эвакуировали из-за минирования
Нештатная ситуация на железной дороге произошла вчера на поезде Москва-Челябинск в Рязани.
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Как сообщают в пресс-службе Московской железной дороги пассажиров челябинского поезда № 392 эвакуировали на станции Рязань-1 из-за необходимости силовикам провести оперативные мероприятия. Рязанские СМИ писали, что был получен сигнал о минировании поезда.
Пассажиры были возвращены в вагоны примерно через 40 минут и состав продолжил свое движение. Как уверяют железнодорожники на расписание других поездов инцидент с челябинским не повлиял, ему же предстоит нагонять время в пути.
Ранее «МК-Челябинск» писал, что в Челябинске с поезда сняли школьницу, пропавшую в Самаре.