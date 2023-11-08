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07:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Новосибирском простились с погибшим на СВО контрактником Алексеем Гавриловым

Ему было 23 года.

В Маслянинском районе простились с контрактником Алексеем Гавриловым. Сибиряк погиб в зоне специальной военной операции.

Алексей родился 27 августа 2000 года. Учился в Маслянинской школе № 3, в 2019 году закончил профессиональное училище № 77.

В сентябре 2023 года сибиряк заключил контракт с Минобороны РФ, сообщили на сайте администрации Маслянинского района.

— Для всех родных, близких, друзей Алексей останется примером настоящего патриота и защитника Родины. Его имя навсегда будет вписано в историю нашего района, как Героя военной операции, — говорится в некрологе.

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