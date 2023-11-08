07:50 (мск), источник: Комсомольская правда
Бывший заключенный решил обогатиться в одной из квартир в Хабаровске
Мужчина украл смартфон и планшетный компьютер с зарядками.
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Случай произошел в конце июня на улице Жуковского в Железнодорожном районе. Хабаровчанин направлялся в гости к друзьям и, проходя мимо дома, заметил приоткрытое окно на втором этаже. Он решил воспользоваться возможностью. Сначала он залез на балкон для цветов, отодвинул москитную сетку и вошел в квартиру.
Дома находилась семья, включая супругов и двоих детей. Муж спал вместе со старшим ребенком, а его жена купала младшего. Стремясь не привлечь внимания, преступник похитил первые ценные предметы, которые попались под руку: сотовый телефон, планшетный компьютер, их зарядные устройства. После кражи он покинул квартиру через тот же балкон.
Утром супруга главы семьи обнаружила пропажу гаджетов и обратилась в полицию. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил 35 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемого, но к тому моменту он успел сдать украденное имущество в комиссионку и получил за это шесть тысяч рублей. Планшетный компьютер был изъят полицией во время проведения обыска, но смартфон был продан неизвестным лицам.
В ходе расследования уголовного дела по статье «Кража» подсудимый признал вину, активно сотрудничал с правоохранительными органами и оказывал помощь в раскрытии совершенного им преступления. На период следствия и судебного процесса ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В результате судебного решения ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.