07:51 (мск), источник: Комсомольская правда
Едва не замерз в сильной метели: спасенного на трассе тигренка оперируют в Хабаровском крае
Спасенному амурскому тигренку делают операцию в Хабаровском крае.
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Спасенный на трассе Хабаровск-Комсомольск амурский тигренок находится в руках опытных ветеринаров. Напомним, что редкий зверь оказался в одиночестве на заснеженной обочине. Малыш еле передвигался из-за травм и мог замерзнуть.
Тигренка заметили автомобилисты недалеко от села Вознесенское 6 ноября. Подрастающий хищник привлек внимание людей своей хромотой, матери рядом видно не было. Очевидцы решили помочь редкому коту: они укутали его в пледы и отвели в ветклинику Комсомольска.
Специалисты сделали тигренку рентген, который показал перелом плечевой кости. Операцию малышу взялись делать только ветеринары из Хабаровска. Утром 8 ноября зверек был доставлен в краевую столицу, где специалисты установили еще один перелом.
— Тигренку делают операцию, у него сломаны передняя и задняя лапки. Его, скорее всего, сбила машина. Дальнейшую судьбу тигренка будет решать Росприроднадзор. Нам дадут четкие инструкции куда его поместить и что с ним делать, — рассказал «КП» — Хабаровск" Юрий Колпак, начальник управления охотничьего хозяйства Хабаровского края.
По его словам, найти следы матери тигренка не представлялось возможным — в ту ночь в регионе бушевал снежный циклон. Малыш мог остаться один из-за отставания от родительницы.