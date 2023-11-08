Главное
Главные новости к вечеру 8 ноября
07:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Едва не замерз в сильной метели: спасенного на трассе тигренка оперируют в Хабаровском крае

Спасенному амурскому тигренку делают операцию в Хабаровском крае.

Источник: Комсомольская правда

Спасенный на трассе Хабаровск-Комсомольск амурский тигренок находится в руках опытных ветеринаров. Напомним, что редкий зверь оказался в одиночестве на заснеженной обочине. Малыш еле передвигался из-за травм и мог замерзнуть.

Тигренка заметили автомобилисты недалеко от села Вознесенское 6 ноября. Подрастающий хищник привлек внимание людей своей хромотой, матери рядом видно не было. Очевидцы решили помочь редкому коту: они укутали его в пледы и отвели в ветклинику Комсомольска.

Специалисты сделали тигренку рентген, который показал перелом плечевой кости. Операцию малышу взялись делать только ветеринары из Хабаровска. Утром 8 ноября зверек был доставлен в краевую столицу, где специалисты установили еще один перелом.

— Тигренку делают операцию, у него сломаны передняя и задняя лапки. Его, скорее всего, сбила машина. Дальнейшую судьбу тигренка будет решать Росприроднадзор. Нам дадут четкие инструкции куда его поместить и что с ним делать, — рассказал «КП» — Хабаровск" Юрий Колпак, начальник управления охотничьего хозяйства Хабаровского края.

По его словам, найти следы матери тигренка не представлялось возможным — в ту ночь в регионе бушевал снежный циклон. Малыш мог остаться один из-за отставания от родительницы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 8 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Разрешат ли в России онлайн-торговлю алкоголем и к чему это может привести
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фауна