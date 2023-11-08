13:19 (мск), источник: Аргументы и факты

Гром и молнии. Бронетехнику ВСУ в Авдеевке уничтожают мощные боевые заряды

На видео из Авдеевки отлично видно, как с неба на позиции противника обрушиваются молнии. Взрыв, и на месте попадания поднимаются в воздух густые клубы дыма. Это редкие кадры применения по вражеским целям самоприцеливающегося боевого элемента (СПБЭ) «Мотив-3М».

Спецоперация на Украине
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Смертельный «Мотив»

Боевой элемент «Мотив-3М» применяется в боеприпасах реактивных систем залпового огня (РЗСО) «Смерч», «Торнадо», а также может устанавливаться на авиационных бомбах РБК-500.

«Мотив» — это боевая часть кассетного боеприпаса, которая мощной кумулятивной струей способна пробить броню танка толщиной до 110 мм. Поражение техники или укреплений противника происходит в верхней, наиболее уязвимой проекции.

Принцип работы СПБЭ основан на самоприцеливающейся системе, в которой установлены «датчики для выбора тепловых сигнатур целей». Боевые элементы «Мотив-3М» выбрасываются из контейнера. После этого они спускаются на специальных парашютах и корректируются. По мере спуска датчик боеприпаса сканирует поверхность и находит цель. Подрыв «Мотива» осуществляется на высоте около 100 метров. Уничтожение бронетехники противника направленной кумулятивной струей гарантировано.

Наибольшего эффекта СПБЭ «Мотив-3М» достигают при ударах по бронетехнике противника на открытой местности. В лесистой местности или городских кварталах применение данного боеприпаса не столь эффективно.

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