10:05 (мск), источник: Комсомольская правда
В Самарской области обнаружили нарушения в содержании шести кладбищ
На кладбищах в шести населенных пунктах не были оборудованы места для сбора мусора.
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В Кинель-Черкасском районе Самарской области обнаружили нарушения в содержании кладбищ в шести населенных пунктах. Там были не оборудованы места для сбора мусора. Судебные приставы добились приведение территорий в соответствие требованиям СанПиН.
— Администрации района выдали предписание об устранении выявленных нарушений, однако в срок нарушения не были исправлены полностью. В результате суд обязал мэрию соблюсти требования СанПиН, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.
Судебные приставы с должностных лиц взыскали исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей и предупредили о возможной уголовной ответственности. После этого нарушения санитарных норм к содержанию кладбищ и зданий похоронного значения были устранены.