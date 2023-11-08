09:38 (мск), источник: Ura.ru
В свердловской школе вспыхнул пожар
В Дегтярске в школе № 16 вспыхнул пожар. Из-за этого из учреждения эвакуировали 355 человек, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«По предварительной информации, возгорание произошло в лабораторной 16-й школы Дегтярска около 09:37. Из здания было эвакуировано 324 ученика и 31 педагога», — пояснили в ведомстве. Из-за ЧП сотрудники прокуратуры организовали проверку в учреждении.
Спасатели смогли потушить пожар в школе, пострадавших нет. «Предположительная причина возгорания — неисправность электрического шкафа», — добавили в пресс-службе прокуратуры.