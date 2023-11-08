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Главные новости к вечеру 8 ноября
09:38 (мск), источник: Ura.ru

В свердловской школе вспыхнул пожар

В Дегтярске в школе № 16 вспыхнул пожар. Из-за этого из учреждения эвакуировали 355 человек, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области.

«По предварительной информации, возгорание произошло в лабораторной 16-й школы Дегтярска около 09:37. Из здания было эвакуировано 324 ученика и 31 педагога», — пояснили в ведомстве. Из-за ЧП сотрудники прокуратуры организовали проверку в учреждении.

Спасатели смогли потушить пожар в школе, пострадавших нет. «Предположительная причина возгорания — неисправность электрического шкафа», — добавили в пресс-службе прокуратуры.

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