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10:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Пострадавшая в БСМП сова выздоровела и улетела на волю

Необычная история приключилась с птицей в Набережных Челнах.

Источник: БСМП Н.Челнов

Счастливый конец наступил в истории с совой, которая врезалась в здание БСМП Набережных Челнов и получила травмы. Ее подлечили и отпустили на волю.

Об инциденте стало известно 13 октября. Раненую птицу заметила одна из медсестер БСМП. Вместе с коллегой — заведующим отделением ультразвуковой диагностики Романом Джумабаевым — они взялись спасать сову. Отвезли птицу к ветеринарам. Специалисты осмотрели пострадавшую, сделали рентген, взяли необходимые анализы. Во время лечения сову дома приютил Джумабаев, ему даже пришлось для этого обзавестись специальной клеткой.

Когда птица полностью восстановилась, ее отвезли в лес и отпустили на волю.

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