10:45 (мск), источник: АиФ Волгоград
Ничто не предвещало беды. Почему волгоградские школьницы спрыгнули с крыши
Проблем в семьях у жертв этой трагедии не было — об этом говорят знакомые, которые выдвигают свою версию.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Эта трагедия случилась в Волгограде в обычный будний день 2 ноября. Две школьницы, ученицы 6-го и 8-го классов, упали с девятиэтажки в Дзержинском районе Волгограда. С тех пор всех волнует один и тот же вопрос — почему?
«Ня. Пока».
Одной из девочек было 11 лет, другой — 14. Дом, с крыши которого они упали, находится в Дзержинском районе областного центра на улице 51-й Гвардейской Дивизии. Одна из девочек скончалась на месте, вторую доставили в 25-ю больницу скорой медпомощи, она в тяжёлом состоянии.
На место сразу же выехала оперативно-следственная группа. Пока официальных комментариев от СК нет. Можно только предположить, что всё случившееся не спонтанное действие, а некая спланированная акция.
Так, в день трагедии в 16.50 обе девочки выложили на своих страницах в соцсетях печальные музыкальные треки, фото с крыши той самой девятиэтажки (то есть ранее уже туда поднимались) и короткое «Ня. Пока». «Ня» на молодёжном сленге — это заимствованное из японской культуры аниме слово с широким спектром значений, от нежности до печали.
В соцсетях — тысячи комментариев на тему причин случившегося, начиная от возможных проблем в семье, недостатка бесплатных кружков и секций для правильного досуга и заканчивая неогороженной крышей.
Однако видится, что всё-таки дело в другом. Проблем в семьях у жертв этой трагедии не было — об этом говорят знакомые.
— Я эту семью (погибшей девочки. — Авт.) знала, мы часто пересекались, живём неподалёку, познакомились через детей, — рассказала нам жительница Дзержинского района Анна (фамилию попросила в газете не указывать. — Авт.). — Семья очень хорошая, глубоко порядочные родители — добрые, отзывчивые, внимательные. И дети тоже хорошие, они всегда были делом заняты, под присмотром родителей. Просто где-то рвануло, а досталось именно им.
«Кураторы» в сети.
Анна выдвигает свою версию происшедшего — это деструктивное воздействие «кураторов» из соцсетей. В пользу такого предположения говорит то, что обе девочки являлись активными пользователями интернет-пространства, активно вели странички, выкладывали на них фото, имели много друзей. Зайти к ним туда и начать смертоносную работу было, увы, несложно…
— Говорят, что девочкам писали в соцсетях, — подтверждает Анна. — И как от этого уберечь детей, ума не приложу. До старости же не будешь их за руку водить! Приходится отпускать и в школу, и на тренировки, и в магазин, и гулять…
Анна уверена — дело не в наличии кружков и секций, а в том, чтобы найти противоядие влиянию тех, кто заинтересован в гибели детей.
— Если шло запугивание и давление, то представляете, что они там говорили детям, если те побоялись родителям сказать? — задаётся вопросом Анна. — Знаю, что как раз и пугают тем, что убьют родителей или других членов семьи, что сделают хуже…
— Даже от самых лучших родителей у детей в определённом возрасте появляются секреты, это нормальный этап развития, — объясняет психолог Ольга Миронова. — Сейчас в обществе присутствуют сильные социальные ожидания, оно много требует от детей и от взрослых. Не справился (не сдал экзамены, не пошёл куда-то, нет айфона, не взяли в компанию, нет нужных доходов
— К сожалению, ужасные вещи происходят в семьях, где этого меньше всего можно было бы ждать, — объясняет психолог. — Это не зависит от того, богатая семья или не очень, один ребёнок в ней растёт или больше… Статистика показывает, что социальный статус играет совсем маленькую роль.
К сожалению, такая беда в Волгограде случается не впервые. У всех в памяти «Синий кит» — смертельная игра, которая была в ходу в 2016—2017 гг. и куда затянуло многих мальчишек и девчонок. Тогда волгоградские журналисты под фейковым аккаунтом тоже стали её участниками и выяснили: подростков в ходе игры обрабатывают полтора месяца, давая разные задания, последнее из которых — суицид.
Аналогичное было по всей стране. Тогда же начались задержания организаторов игры — россиян. Но расследование привело к заказчикам, которые находились за рубежом — в Харьковской, Винницкой областях, в Киеве.
Ещё позже в УК ввели статью с большими реальными сроками заключения за склонение к самоубийству. Однако для её применения надо сначала распутать всю виртуальную цепочку…