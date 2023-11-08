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11:12 (мск), источник: dostup1.ru

Реаниматолог из Миасса погиб в зоне проведения спецоперации

Реаниматолог из Миасса (Челябинская область) погиб в зоне проведения специальной военной операции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом сообщается 8 ноября в официальной группе Миасской горбольницы № 2 в соцсети VK.

«При выполнении боевой задачи в зоне СВО трагически погиб заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Олег Марченко. Ему было всего 32 года», — следует из сообщения.

В 2015 году окончил Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, а в 2016-м прошел ординатуру по анестезиологии и реанимации в ЮУГМУ. После устроился реаниматологом в горбольницу № 2 Миасса, где спустя два года возглавил профильное отделение.

В июне 2022 года был представлен к награждению почетной грамотой президента РФ за вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией. В июле 2023 года Олег Александрович уехал в зону спецоперации, где был назначен начальником госпиталя. «Под звуки канонады вместе с другими врачами он спасал бойцов, получивших ранения на передовой. А 4 ноября вражеский дрон оборвал его собственную жизнь», — говорится в некрологе.

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