13:28 (мск), источник: Rostof.ru
В Ростовской области насмерть сбили пешехода
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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В Мартыновском районе Ростовской области насмерть сбили человека. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по региону.
Трагедия произошла 7 ноября на 65 км + 880 м автодороги «Семикаракорск-Б. Мартыновка-Красноармейский» в 19:45.
— 47-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21214, допустил наезд на 56-летнего мужчину, который двигался в попутном направлении по правой полосе дороги, — говорится в сообщении.
От полученных травм пешеход скончался в больнице. Все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники полиции.