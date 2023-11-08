8 ноября, источник: Комсомольская правда
«Не хочу, чтобы меня нашли»: что известно о загадочном исчезновении матери двоих детей, которая оставила прощальные письма
Волонтеры подключились к поиску пропавшей матери двоих детей из Ростова.
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В Ростовской области продолжаются поиски пропавшей матери двоих детей Алены Белан, которая написала прощальные письма и бесследно исчезла. Последние подробности поисков молодой женщины «КП — Ростов-на-Дону» рассказала ее мама Инара.
КУПИЛА БИЛЕТ НА ПОЕЗД И АВТОБУС.
Вот уже который день не могут найти 31-летнюю ростовчанку Алену Белан, которая 4 ноября удалила свои профили из соцсети и мессенджера, написала прощальные письма близким и бесследно исчезла. Пропавшую сразу же стали искать родители, супруг и знакомые. Но пока о судьбе женщины ничего не известно.
Мама Алены рассказала, что накануне исчезновения, 3 ноября, в магазин, где она работает директором, зачем-то приходил полицейский. Потом коллеги видели, что она ушла оттуда вся в слезах. А на следующий день ее дочь вышла из дома, куда-то пошла и пропала. Подъездная камера запечатлела, во что была одета ростовчанка:
— При выходе из дома в Ростове Алена попала на видео в приталенном черном плаще в средний белый горошек, платье и кедах. С собой у нее был грушевидный рюкзак зеленого цвета с черным ремешком. Из особенностей — средней длины розоватые волосы, а также из-за плохого зрения линзы — голубого или фиолетового цвета.
Также женщина узнала, что по кредитной карте ее дочь покупала билеты на поезд в город Невинномысск и еще куда-то — на автобус. Но куда именно — пока остается загадкой. — Я постоянно захожу в банковское приложение и отслеживаю свою банковскую карту, которая находится с дочкой. Надеюсь, что она где-то что-то купит. Но по счету движения нет.
ТЕЛЕФОН ВКЛЮЧАЛИ В КРОПОТКИНЕ.
Как выяснили правоохранители, последний раз телефон пропавшей был в сети 5 ноября приблизительно в 7 часов утра в городе Кропоткин Краснодарского края. Больше он в сети так ни разу и не появлялся.
Однако вчера Инаре звонили местные волонтеры и сказали, что ни на одном видео в городе Алена не попадалась.
— Я думала, что дочке было нужно внимание мужа, и надеялась, что ее быстро найдут в Кропоткине. Но в прощальной записке она написала супругу: «Не хочу, чтобы меня нашли». Но я не верю: что она могла вот так надолго уйти. И переживаю, что с ней могло что-то случиться. Сейчас все думаем, где она может быть, но никому ничего не приходит в голову.
Поисками молодой женщины уже занимаются и волонтеры.
— Рост — 170 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза карие, — говорится в ориентировке.
Родные Алены очень надеются на помощь неравнодушных людей, которые чем-то могут помочь в поиске пропавшей.