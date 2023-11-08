18:10 (мск), источник: Комсомольская правда
Голого дебошира задержали в Сочи
Гость сочинского отеля устроил погром в номере и бегал обнаженным по коридору.
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В Сочи сотрудники Росгвардии задержали дебошира, гостившего в одном из отелей курорта. Для усмирения нарушителя порядка работникам отеля пришлось нажать «тревожную кнопку».
Голый постоялец бегал по коридору, бранно выражался, стучал в двери чужих номеров. Такое поведение весьма встревожило других гостей отеля. По всей видимости, мужчина был очень пьян.
«Росгвардейцы пресекли нарушение общественного порядка и передали молодого человека полицейским для дальнейшего разбирательства», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Кроме того, оказалось, что дебошир и в номере успел похулиганить: мужчина перебил посуду и поломал электрический чайник.