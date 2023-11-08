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Главные новости к вечеру 8 ноября
18:08 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Едкий дым охватил один из районов Краснодара

В МЦУ города прокомментировали ситуацию.

Источник: Типичный Краснодар — Telegram

Жители Краснодара опубликовали снимки пожара на Западном обходе. Горожане несколько часов наблюдали, как клубы дыма простирались в воздухе. В пресс-службе МЦУ краевой столицы рассказали о причинах возгорания, сообщает ИА KrasnodarMedia.

В местных телеграм-каналах (18+) появилась информация о пожаре. Пользователи отметили, что дым охватил частный сектор на территории Вавилова, Учхоза Кубань, Рубероидного и Кирпичного микрорайона.

По информации управления гражданской защиты, на территории учебных полей КубГАУ сжигали солому.

— Все мероприятия проводили санкционировано. Возгорание потушили сегодня в 15:54. Опасности нет, — отметили в пресс-службе МЦУ Краснодара.

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