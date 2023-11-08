18:08 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Едкий дым охватил один из районов Краснодара
В МЦУ города прокомментировали ситуацию.
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Жители Краснодара опубликовали снимки пожара на Западном обходе. Горожане несколько часов наблюдали, как клубы дыма простирались в воздухе. В пресс-службе МЦУ краевой столицы рассказали о причинах возгорания, сообщает ИА KrasnodarMedia.
В местных телеграм-каналах (18+) появилась информация о пожаре. Пользователи отметили, что дым охватил частный сектор на территории Вавилова, Учхоза Кубань, Рубероидного и Кирпичного микрорайона.
По информации управления гражданской защиты, на территории учебных полей КубГАУ сжигали солому.
— Все мероприятия проводили санкционировано. Возгорание потушили сегодня в 15:54. Опасности нет, — отметили в пресс-службе МЦУ Краснодара.