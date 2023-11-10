03:43 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Забил табуреткой и металлической битой: в Приморье расследуют дело об убийстве
28-летний мужчина может лишиться свободы на срок до 15 лет.
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В Приморье суд рассмотрит дело об убийстве, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Все случилось еще в августе 2023 года в Дальнереченске. Между двумя знакомыми произошел бытовой конфликт. В ходе ссоры, когда аргументы закончились, один из приморцев, 28-летний мужчина, забил своего оппонента табуретками, металлической битой и ножом. От полученных травм 58-летний пенсионер скончался прямо на месте потасовки.
«Дальнереченский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Уголовное дело на сегодняшний день направлено в суд для рассмотрения по существу. За умышленное причинение смерти другому человеку приморец может лишиться свободы на срок до 15 лет.