Главное
Палестино-израильский конфликт
03:43 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Забил табуреткой и металлической битой: в Приморье расследуют дело об убийстве

28-летний мужчина может лишиться свободы на срок до 15 лет.

В Приморье суд рассмотрит дело об убийстве, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Все случилось еще в августе 2023 года в Дальнереченске. Между двумя знакомыми произошел бытовой конфликт. В ходе ссоры, когда аргументы закончились, один из приморцев, 28-летний мужчина, забил своего оппонента табуретками, металлической битой и ножом. От полученных травм 58-летний пенсионер скончался прямо на месте потасовки.

«Дальнереченский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело на сегодняшний день направлено в суд для рассмотрения по существу. За умышленное причинение смерти другому человеку приморец может лишиться свободы на срок до 15 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта