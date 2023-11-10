03:07 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Танкер из Владивостока терпит бедствие у берегов Сахалина
Судно село на мель.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Приморский танкер «Виктория» сел на мель у берегов Сахалина, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на морской спасательный координационный центр (МСКЦ) «Южно-Сахалинск».
Информация о ЧП поступила в 9.35 по сахалинскому времени. Согласно сообщению, судно «Виктория», порт приписки у которого Владивосток, село на мель. Капитан танкера сообщил, что поступления воды нет, повреждения также отсутствуют. Подан сигнал бедствия.
По имеющейся информации, в данный момент на борту находится 10 членов экипажа. В медицинской помощи никто из них не нуждается, запас воды и продуктов питания имеется. На помощь из порта Корсакова в Невельский район уже вышло спасательное судно.