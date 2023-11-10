11:47 (мск), источник: Комсомольская правда
В Сочи неадекватный мужчина напал с лопатой на автобус с пассажирами
Разъяренный сочинец разбил лопатой стекло и зеркало заднего вида в автобусе.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Разъяренный мужчина с лопатой и металлической трубой громил автобус с пассажирами в Сочи, параллельно осыпая водителя оскорблениями. Инцидент произошел вечером 9 ноября на проезжей части улицы Яна Фабрициуса.
Известно, что сочинец заранее приехал на машине и стал дожидаться рейсового автобуса № 94. Затем мужчина подбежал к общественному транспорту, стал выбивать водительское стекло и разбил зеркало заднего вида.
«После этого он продолжил стоять на дороге, в ожидании, пока автобус уедет. Водитель автобуса не пострадал, но был в шоке, как и пассажиры, от произошедшего инцидента», — делятся свидетели случившегося в Интернете.
Сотрудники полиции уже расследуют инцидент и выясняют причину такого поведения мужчины. Во время происходящего никто не пострадал.