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11:47 (мск), источник: Комсомольская правда

В Сочи неадекватный мужчина напал с лопатой на автобус с пассажирами

Разъяренный сочинец разбил лопатой стекло и зеркало заднего вида в автобусе.

Разъяренный мужчина с лопатой и металлической трубой громил автобус с пассажирами в Сочи, параллельно осыпая водителя оскорблениями. Инцидент произошел вечером 9 ноября на проезжей части улицы Яна Фабрициуса.

Известно, что сочинец заранее приехал на машине и стал дожидаться рейсового автобуса № 94. Затем мужчина подбежал к общественному транспорту, стал выбивать водительское стекло и разбил зеркало заднего вида.

«После этого он продолжил стоять на дороге, в ожидании, пока автобус уедет. Водитель автобуса не пострадал, но был в шоке, как и пассажиры, от произошедшего инцидента», — делятся свидетели случившегося в Интернете.

Сотрудники полиции уже расследуют инцидент и выясняют причину такого поведения мужчины. Во время происходящего никто не пострадал.

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