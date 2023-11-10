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10:33 (мск), источник: СуперОмск

Появились кадры наезда внедорожника на павильон с людьми в Омске

Омские правоохранители показали видеозапись ДТП, произошедшего в девятом часу вечера четверга, 9 ноября 2023 года, возле ТЦ, что в Ленинском округе Омска.

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Как ранее сообщал «СуперОмск», по предварительным данным правоохранителей, 19-летняя девушка за рулем внедорожника «Ниссан» допустила наезд на уличный павильон и двух пешеходов. В результате инцидента пострадали 37-летняя и 24-летняя женщины. По информации правоохранителей, водительских прав девушка не имеет.

На опубликованной видеозаписи видно, как машина трогается с парковки, въезжает на тротуар для пешеходов, а затем въезжает в павильон, в котором находятся люди.

Напомним, пострадавшие доставлены в больницу, по факту инцидента проводится проверка.

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