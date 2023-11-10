Появились кадры наезда внедорожника на павильон с людьми в Омске

Как ранее сообщал «СуперОмск», по предварительным данным правоохранителей, 19-летняя девушка за рулем внедорожника «Ниссан» допустила наезд на уличный павильон и двух пешеходов. В результате инцидента пострадали 37-летняя и 24-летняя женщины. По информации правоохранителей, водительских прав девушка не имеет.
На опубликованной видеозаписи видно, как машина трогается с парковки, въезжает на тротуар для пешеходов, а затем въезжает в павильон, в котором находятся люди.
Напомним, пострадавшие доставлены в больницу, по факту инцидента проводится проверка.