11:13 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews
Мошенники начали действовать от лица нацкомпаний
КазМунайГаз предупреждает казахстанцев о появлении фейкового сайта, действующего от лица компании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию.
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В интернет-сети периодически появляются мошеннические сайты, призывающие казахстанцев «выгодно инвестировать в КазМунайГаз» с обещанием якобы «высокой и пассивной доходности».
Как отметили в КМГ, лже-ресурсы, в основном, создаются в международных зонах. Если проверить эти доменные имена, то выясняется, что они зарегистрированы за рубежом.
«К примеру, недавно обнаружен сайт kmzg.space где пользователя приглашают заполнить контактную форму, с помощью которой преступники выясняют email посетителя, ФИО и номер мобильного телефона. Для сказочного “обогащения” злоумышленники предлагают: 1) зарегистрироваться на сайте, 2) дождаться звонка от “финансового эксперта КазмунайГаза” и подтвердить», — говорится в сообщении.
Мошенники ведут массированную рекламу в поисковых системах, а также YouTube и Facebook*.
«С 2022 года заблокированы около 100 ресурсов, неправомерно использующих символику КМГ. КазМунайГаз официально заявляет, что имеет только один официальный сайт — kmg.kz. Все остальные сайты, действующие от имени национальной компании “КазМунайГаз”, являются мошенническими», — отметили в нацкомпании.
* — запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена