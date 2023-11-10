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12:13 (мск), источник: МК.RU Воронеж

В Воронеже задержали подозреваемого в убийстве жены

В квартире дома по улице 9 Января во вторник, 7 ноября, было обнаружено тело 45-летней женщины с ножевыми ранениями.

У убийстве жительницы Воронежа заподозрили ее супруга. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.

Мужа погибшей — 44-летнего мужчину — задержали. На него открыли уголовное дело про признакам преступления «Убийство» (часть 1 статьи 105 УК РФ).

По предварительным данным Следственного комитета, вечером 7 ноября в семейной паре возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес жене не менее одного удара ножом в область грудной клетки. Жертва скончалась на месте происшествия.

Во время следствия подозреваемый сознался в содеянном, его заключили под стражу. Следствие продолжается.

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