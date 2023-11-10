12:42 (мск), источник: Нижегородская правда
Последствия оползня в Почаинском овраге устранят до конца ноября
Обвал произошел на склоне Почаинского оврага в районе Театральной лестницы.
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Последствия оползня в Почаинском овраге устранят до конца ноября, сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода».
Для поддержания нормального состояния склонов и оврагов в городе в этом году выделили 39 млн рублей. Специалисты регулярно осматривают Волжский и Окский склоны, на которых потенциально могут произойти сходы грунта.
Сейчас разрабатывают план работ по содержанию и ремонту противооползневых сооружений и объектов инженерной защиты на 2024 год.
Напомним, обвал произошел на склоне Почаинского оврага в районе Театральной лестницы 24 октября. В этом году там проходили работы по благоустройству. Вместе с грунтом также обвалилась часть тротуара и ограждения. Опасный участок перекрыли. Из-за чего именно произошел оползень, не уточняется.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что полиция проверяет информацию о конфликте из-за укладки асфальта во время дождя в Советском районе.