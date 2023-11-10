13:03 (мск), источник: Om1.ru
На стройке в Омске упал с высоты ещё один рабочий
Мужчина в тяжёлом состоянии находится в больнице.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Несчастный случай произошёл в СНТ «Энергетик 1» в минувший четверг, 9 ноября. Во время ремонта крыши с высоты трёх метров упал рабочий.
Как стало известно порталу Om1.ru, мужчина получил тяжелейшие травмы. Его доставили в БСМП-1 с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом свода черепа.
Пострадавший — 23-летний парень. За его жизнь сейчас борются врачи. По факту несчастного случая проводится проверка.