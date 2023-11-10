Главное
Главные новости недели
13:03 (мск), источник: Om1.ru

На стройке в Омске упал с высоты ещё один рабочий

Мужчина в тяжёлом состоянии находится в больнице.

Источник: Om1.ru

Несчастный случай произошёл в СНТ «Энергетик 1» в минувший четверг, 9 ноября. Во время ремонта крыши с высоты трёх метров упал рабочий.

Как стало известно порталу Om1.ru, мужчина получил тяжелейшие травмы. Его доставили в БСМП-1 с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом свода черепа.

Пострадавший — 23-летний парень. За его жизнь сейчас борются врачи. По факту несчастного случая проводится проверка.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Из-за сильной магнитной бури омичи могли наблюдать полярное сияние
Метеорит, упавший в Омске, продают на «Авито» за 2 миллиона рублей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
несчастный случай