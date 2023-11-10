Суд ужесточил наказание свердловчанам, из-за которых скончались 44 человека

По версии следствия, с лета 2020-го по осень 2021-го торговцы Армен Аветисян, Надир Мамедов и другие продавали контрафактный алкоголь на Ботаническом рынке Екатеринбурга. В основе продукции была смесь этилового и метилового спирта. Алкоголь им привозил Анар Айвазов. Всего в деле фигурируют семь человек. Жертвами действий бутлегеров стал 51 человек, из которых 44 погибли.
Обвинение требовало назначить бутлегерам от пяти до десяти лет лишения свободы. Кроме этого, родственники погибших и пострадавших добивались денежной компенсации. 7 августа фигурантам дела вынесли приговор: их отправили в колонию строгого режима на срок от пяти с половиной до шести с половиной лет.
Прокуратура осталась не согласна с этим и потребовала ужесточить наказание. Заседание должно было начаться в 10:00, однако его перенесли на 20 минут. «Бутлегерам увеличили срок наказания. Теперь в колонии они проведут от девяти до десяти лет», — поделился журналист агентства.
Осужденные Мамедов, Аветисян, Гурбанов и Джаббаров присутствовали на заседании по видеосвязи. В зале суда была только Татьяна Васильева, которая получила условный срок. «Она сидела в шапке и пряталась за спиной адвоката», — добавил корреспондент URA.RU. Наказание для нее осталось без изменений.