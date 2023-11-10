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13:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В школах Керчи объявили эвакуацию из-за сообщений с угрозами

Помещения школ обследуют правоохранители.

Источник: Комсомольская правда

В школах Керчи 10 ноября объявлена эвакуация из-за сообщений с угрозами. Педагоги разослали соответствующие сообщения родителям в мессенджерах.

— Дети отправлены домой, эвакуация, — предупредили учителя.

В керченском горсовете КП-Крым сообщили, что эвакуация коснулась только общеобразовательных школ города.

— Детских садов, учреждений дополнительного образования это не касается, — отметили в горсовете.

Напомним, волна минирований прокатилась по Крыму в начале прошлого года, когда школьников из-за сообщений угрозами эвакуировали едва ли не каждый день. По отработанной уже схеме правоохранители и кинологи тщательно осматривают помещения, и только после полной проверки принимают решение о возобновлении учебного процесса.

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