13:59 (мск), источник: Комсомольская правда
В школах Керчи объявили эвакуацию из-за сообщений с угрозами
Помещения школ обследуют правоохранители.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В школах Керчи 10 ноября объявлена эвакуация из-за сообщений с угрозами. Педагоги разослали соответствующие сообщения родителям в мессенджерах.
— Дети отправлены домой, эвакуация, — предупредили учителя.
В керченском горсовете КП-Крым сообщили, что эвакуация коснулась только общеобразовательных школ города.
— Детских садов, учреждений дополнительного образования это не касается, — отметили в горсовете.
Напомним, волна минирований прокатилась по Крыму в начале прошлого года, когда школьников из-за сообщений угрозами эвакуировали едва ли не каждый день. По отработанной уже схеме правоохранители и кинологи тщательно осматривают помещения, и только после полной проверки принимают решение о возобновлении учебного процесса.