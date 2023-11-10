Житель Лиды погиб под колесами поезда

10 ноября, Гродно / Корр. БЕЛТА/. В Лиде мужчина погиб под колесами поезда, следователи устанавливают обстоятельства происшествия, сообщил телеграм-канал Следственного комитета Беларуси.
Вечером 9 ноября в районном центре под колесами пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Минск-Гродно, погиб 50-летний мужчина.
Лидчанин пересекал железнодорожные пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал семафора. Несмотря на экстренное торможение, которое применил машинист поезда, трагедии избежать не удалось. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.
Лидский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим трагедии.