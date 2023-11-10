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13:40 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Житель Лиды погиб под колесами поезда

Лидчанин пересекал железнодорожные пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал семафора. Несмотря на экстренное торможение, которое применил машинист поезда, трагедии избежать не удалось.

10 ноября, Гродно / Корр. БЕЛТА/. В Лиде мужчина погиб под колесами поезда, следователи устанавливают обстоятельства происшествия, сообщил телеграм-канал Следственного комитета Беларуси.

Вечером 9 ноября в районном центре под колесами пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Минск-Гродно, погиб 50-летний мужчина.

Лидчанин пересекал железнодорожные пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал семафора. Несмотря на экстренное торможение, которое применил машинист поезда, трагедии избежать не удалось. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

Лидский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим трагедии.

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