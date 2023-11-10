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15:41 (мск), источник: Комсомольская правда

В Дзержинском районе Новосибирска 26 домов остались без отопления

Причина — авария на теплосетях.

В Дзержинском районе Новосибирске 26 домов остались без отопления. Тепло в домах отключили утром 10 ноября.

Без тепла остались дома на улице Кропоткина. По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», тепло отключили в одиннадцать утра в пятницу, 10 ноября. Причина — авария на теплостанции. Сейчас специалисты уже работают над устранением дефекта.

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