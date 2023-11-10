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16:09 (мск), источник: АиФ Пермь

В Прикамье простились с героически погибшим на СВО Иваном Хайбрахмановым

26 ноября ему бы исполнилось 25 лет.

В Прикамье простились с героически погибшим на СВО Иваном Хайбрахмановым.

В Прикамье 10 ноября простились с героически погибшим на СВО 24-летним рядовым Иваном Хайбрахмановым, сообщили в администрации Александровского округа.

Иван родился 26 ноября 1999 года в посёлке Яйва. Он учился в местной школе № 3, увлекался силовыми видами спорта, принимал участие в соревнованиях, неоднократно был призёром.

С декабря 2019 года по июль 2020 года Иван проходил срочную службу в вооружённых силах в городе Ельня Смоленской области. Там же он заключил контракт и служил по нему до декабря 2021 года. Когда началась специальная военная операция, Иван тоже не остался в стороне и в августе 2022 года отправился добровольцем на СВО.

30 октября 2023 года Иван Хайбрахманов погиб в бою.

«Иван честно и беззаветно исполнил воинский долг, показал пример безмерного мужества, героизма, стойкости и самоотверженности, до самых последних минут сохраняя верность присяге», — рассказали в администрации Александровского округа.

За мужество и героизм, проявленные в боях на СВО, Иван получил несколько государственных наград. Это Георгиевский крест 4 степени, Георгиевский крест 3 степени и медали «За отвагу» и «За боевые отличия».

Администрация Александровского округа выражает родным и близким погибшего глубокие соболезнования.

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