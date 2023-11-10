15:59 (мск), источник: Комсомольская правда
Могла подвести погода: пилот назвал возможную причину крушения Ан-2 на Чукотке
Пилот Андрей Соколов рассказал, как самарский самолет оказался на Чукотке.
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Небольшой частный самолет Ан-2 пропал сегодня утром на Чукотке во время совершения очередного перелета. Позже машину нашли, но в ней не оказалось пилота. Как сообщает «Комсомольская правда — Владивосток», капитан судна пешком ушел искать связь. Его нашли, он жив, но в тяжелом состоянии.
Сначала сообщалось, что самолет принадлежит авиакомпании «Стриж авиа», зарегистрированной в Нижегородской области. По другой версии, бортовой номер RA-84566 был выдан самолету ТР-301, который находится в собственности компании «Авиапартнер» из Самарской области. У самолета был действующий сертификат летной годности.
Пилот-любитель Андрей Соколов рассказал «КП-Самара», как самолет малой авиации с дальностью полета 990 км попал в Магаданскую область, и что можно предположить о катастрофе, опираясь на известные детали.
«Летчик все делал более-менее правильно».
— Нет ничего удивительного, что самолет из Самарской области оказался так далеко. Самолеты перегоняют на такие расстояния регулярно. Конечно, для этого приходится делать много промежуточных посадок на небольших аэродромах, — рассказывает пилот. — В принципе, в курсе обучения пилотов малой авиации есть отработка посадки и на большой аэродром, наподобие Курумоча, но для малой авиации это скорее вынужденная мера. Садиться на больших полосах, относящимся к крупным аэропортам, слишком дорого. Но пилоты малой авиации прекрасно знают, где в той или иной области можно приземлиться, чтобы пополнить запасы топлива и переночевать. В Самарской области таких аэродромов минимум четыре.
Что касается самого происшествия, то факт, что люди остались живы, говорит о том, что летчик все делал более-менее правильно, считает Андрей Соколов.
— Случаи отказа двигателя или другие критичные поломки, к сожалению, бывают у всех. Возможно, рельеф местности или погодные условия не позволили спланировать и посадить машину так, чтобы все остались целы.
Спасатели несколько раз пытались добраться до самолета.
Напомним, самолет, перевозивший 150 кг груза по маршруту Певек — Полярный Чукотского автономного округа, не прибыл в место назначения, где должен был забрать сотрудников прииска в назначенное время, и перестал выходить на связь.
Борт совершал полет, чтобы доставить личные вещи работников прииска и несколько килограммов лука. На обратном пути он должен был вернуть восьмерых вахтовиков.
Вскоре стало понятно, что самолет потерпел крушение возле поселка Полярный. На борту во время полета были два пилота и пассажир. Они все живы, но получили ранения разной степени тяжести.
На поисково-спасательные мероприятия отправился вертолет Ми-8, но из-за поднявшейся непогоды ему пришлось вернуться.
Спасатели и волонтеры несколько раз предпринимали попутки добраться до места крушения на вездеходах и снегоходах.
Спасателям удалось не сразу прорваться через снежную целину к самолету.