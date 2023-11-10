16:31 (мск), источник: Комсомольская правда
Новосибирского юриста обвинили в 90 эпизодах мошенничества
Новосибирского юриста обвинили в 90 эпизодах мошенничества. Вместе с группой адвокатов он работал в здании № 38 на улице Гоголя.
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Приговор мужчине 8 ноября вынес Центральный районный суд. Известно, что сумма украденного составила более четырех миллионов рублей. В настоящее время подсудимый полностью возместил ущерб четырем сибирякам, частично — 39 потерпевшим.
Мужчину приговорили к лишению свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Ему также придется выплатить штраф суммой 100 тысяч рублей.
Напомним, клиентами юристов-мошенников, в основном, были пенсионеры. Они оплачивали услуги, однако злоумышленники взятые на себя обязательства не выполняли, а деньги похищали. В декабре 2021 года часть аферистов удалось задержать. Из них четверых человек заключили под стражу, а пятого — поместили под домашний арест.