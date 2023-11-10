Главное
Главные новости недели
17:14 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Торговать с рук запретили на 10 улицах и площадях Нижнего Новгорода

Торговцев-разносчиков занесут в реестр.

Администрация нижнего Новгорода определила список мест, где нельзя работать торговцам-разносчикам. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Продавать товары с рук, из корзин и других переносных приспособлений нельзя на территории Нижегородского кремля, площадей Минина, Горького, Маркина, улиц Большая Покровская, Рождественская, Совнаркомовская, Верхневолжской и Нижневолжской набережных, а также набережной Федоровского.

Кроме того, разносная торговля запрещена на проезжей части улиц, на станциях метро, в аэропорту, на вокзалах, на расстоянии меньше 100 метров от зданий органов власти, детсадов и школ.

Для тех, кто занимается разносной торговлей, создан специальный реестр.

Напомним, торговцев нелегальным алкоголем в Нижегородской области оштрафовали на 24 млн рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Обязательно ли заводить электронную трудовую? - эксперт
Садоводам: как правильно сохранить выращенные овощи
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
торговляштрафы