17:14 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
Торговать с рук запретили на 10 улицах и площадях Нижнего Новгорода
Торговцев-разносчиков занесут в реестр.
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Администрация нижнего Новгорода определила список мест, где нельзя работать торговцам-разносчикам. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
Продавать товары с рук, из корзин и других переносных приспособлений нельзя на территории Нижегородского кремля, площадей Минина, Горького, Маркина, улиц Большая Покровская, Рождественская, Совнаркомовская, Верхневолжской и Нижневолжской набережных, а также набережной Федоровского.
Кроме того, разносная торговля запрещена на проезжей части улиц, на станциях метро, в аэропорту, на вокзалах, на расстоянии меньше 100 метров от зданий органов власти, детсадов и школ.
Для тех, кто занимается разносной торговлей, создан специальный реестр.
Напомним, торговцев нелегальным алкоголем в Нижегородской области оштрафовали на 24 млн рублей.