07:55 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Тройная авария произошла недалеко от Медео в Алматы
Три автомобиля столкнулись по улице Керея и Жанибек хана, не доезжая до Медео около 1 км, сообщает Zakon.kz.
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Как рассказал водитель Subaru Forester, он двигался в сторону Медео. На затяжном повороте у родника он услышал звук резкого торможения автомобиля и увидел, что на него несется большой джип.
Водитель попытался прижаться правее, но из-за высокого бордюра не смог избежать столкновения.
В итоге многотонный внедорожник Mercedes-Benz GL-класс выехал на встречную полосу и ударил в бок Subaru.
По словам водителя Subaru, его автомобиль от удара буквально подпрыгнул над тротуаром. Затем автомобиль снес ограждение и повис над речкой. Отметим, что машина чудом не вылетела с моста, под которым пропасть не менее 10 м.
Тем временем Mercedes протащило ниже, где он лоб в лоб столкнулся с автомобилем Exeed LX. После Mercedes развернуло в обратном направлении.
В результате ДТП пострадала пассажирка Subaru. С переломом ноги ее госпитализировали.
На месте работают сотрудники дорожной полиции.
Стражи порядка предупреждают, что, несмотря на плюсовую температуру, в горной местности местами гололед. От аварии водителей не спасли и зимние шины.
Ранее сообщалось, что в Алматы в Медеуском районе водитель Chrysler «собрал» три припаркованных автомобиля.