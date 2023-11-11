Главное
Палестино-израильский конфликт
07:55 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Тройная авария произошла недалеко от Медео в Алматы

Три автомобиля столкнулись по улице Керея и Жанибек хана, не доезжая до Медео около 1 км, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как рассказал водитель Subaru Forester, он двигался в сторону Медео. На затяжном повороте у родника он услышал звук резкого торможения автомобиля и увидел, что на него несется большой джип.

Водитель попытался прижаться правее, но из-за высокого бордюра не смог избежать столкновения.

В итоге многотонный внедорожник Mercedes-Benz GL-класс выехал на встречную полосу и ударил в бок Subaru.

По словам водителя Subaru, его автомобиль от удара буквально подпрыгнул над тротуаром. Затем автомобиль снес ограждение и повис над речкой. Отметим, что машина чудом не вылетела с моста, под которым пропасть не менее 10 м.

Тем временем Mercedes протащило ниже, где он лоб в лоб столкнулся с автомобилем Exeed LX. После Mercedes развернуло в обратном направлении.

В результате ДТП пострадала пассажирка Subaru. С переломом ноги ее госпитализировали.

На месте работают сотрудники дорожной полиции.

Стражи порядка предупреждают, что, несмотря на плюсовую температуру, в горной местности местами гололед. От аварии водителей не спасли и зимние шины.

Ранее сообщалось, что в Алматы в Медеуском районе водитель Chrysler «собрал» три припаркованных автомобиля.

 В Казахстане за сутки выявили 1125 случаев коронавируса
С чего начался визит Токаева в Алматы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта