В Новосибирске возбудили уголовное дело о гибели собаки-поводыря в троллейбусе

Ирина Бурмистрова — известная в городе общественница, руководитель клуба владельцев собак-проводников. В июне нынешнего года она с лабрадором Вайтом заходила в транспорт на остановке «Станиславский жилмассив». На ступеньках троллейбуса питомца ударило током, пес взвизгнул и упал на асфальт. Окружающие бросились помогать. Один из торговцев фруктами схватил Вайта на руки и побежал в ближайшую ветеринарную клинику. К сожалению, в этот момент сердце пса уже перестало биться. Ветеринары лишь подтвердили этот печальный факт. Собаку на такси отвезли в государственную клинику на вскрытие. До дома Ирине помогла добраться дочь: без собаки незрячая женщина совсем не ориентируется в городе.
Вайт появился в жизни Ирины в конце 2022 года. Предыдущий питомец верно прослужил долгие годы и умер. Сибирячка несколько месяцев ждала своей очереди на получение новой собаки. В России инвалиду по зрению дают поводыря бесплатно (за счет Социального фонда России в качестве средства реабилитации). После оформления всех необходимых документов слабовидящий обращается в одну из двух российских школ подготовки собак-проводников в Подмосковье, и там ему подбирают питомца — они должны подойти друг другу по характерам.
Ирина Бурмистрова рассказывала «РГ», что государство тратит около полутора миллиона рублей на то, чтобы обучить одну собаку-поводыря специфическим навыкам. Главный из них — сделать так, чтобы незрячий человек безопасно добрался куда нужно, обошел препятствия, нашел вход и выход из помещения и транспорта. Собака также может подобрать упавшие вещи — трость, перчатки, банковскую карту. Поводырь легко запоминает маршруты и по команде «в аптеку», «в банк», «в больницу» отведет куда сказано. Нужно до полугода, чтобы человек и питомец привыкли друг другу. Со временем собака становится не только незаменимым помощником, но и верным другом. Потеря такого питомца — настоящая трагедия.
В департаменте транспорта мэрии Новосибирска на запрос «РГ» ответили, что перед выходом на линию троллейбус проверяли, и он был исправен. Предположительно, в момент остановки водитель удерживал троллейбус на тормозной педали при собранной силовой цепи. В результате произошла импульсная утечка тока.
«Детальным осмотром выявлено, что потенциал на кузов мог попасть через сопротивление. Ток утечки по результатам нескольких замеров не превышал 0,4 миллиампера при максимально допустимом 1,5 миллиампера. Такой уровень тока утечки для человека не ощутим», — говорится в официальном письме. Проще говоря, департамент уверяет, что троллейбус исправен.
Как рассказал «РГ» адвокат Евгений Шипилов, следователи несколько месяцев отказывали в возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Они опирались на выводы департамента транспорта — троллейбусы безопасны для пассажиров.
«По смыслу закона, в данном случае уголовная ответственность наступает, если опасность оказываемых услуг реальна для жизни и здоровья человека. Животное, с точки зрения уголовного права, не является объектом преступления, и фактически приравнивается к бездушной вещи — имуществу пассажира, словно костыли или ходунки, как бы цинично это ни звучало. Однако процесс поражения электрическим током одинаков как для животного, так и человека».
отмечает представитель Ирины Бурмистровой
Ситуация изменилась после того, как в начале ноября от удара током в троллейбусе № 2 пострадала уже не собака, а человек. Убедившись, что городской электротранспорт все-таки является источником опасности, следователи прислушались к доводам Ирины Бурмистровой и возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») в связи с гибелью поводыря. Ирина будет признана потерпевшей и в рамках уголовного дела сможет заявить гражданский иск о компенсации морального вреда и возмещении затрат на содержание собаки. Бурмистрова посчитала, что за семь месяцев на корм и лекарства для Вайта потратила не менее 100 тысяч рублей. Сумму компенсации определит суд.
Сама же Бурмистрова подала заявку через СФР и встала в очередь на получение питомца в школу подготовки собак-проводников. Надеется, что летом у нее появится новый помощник.
Ирина призналась, что до сих пор не может смириться с потерей Вайта. Из-за этого свернула некоторые общественные проекты. И чтобы хоть как-то пережить боль, пишет ушедшему из жизни псу стихи. Пока она морально не может принять нового питомца.
— Я не могу позволить себе повести еще одну собаку на смерть. Троллейбусы в Новосибирске необходимо менять. Единственное, что мы можем сделать с нашей стороны, это приучить проводника ходить в обуви всегда при любой погоде. Это тоже непросто. Обувь для больших собак шьют на заказ. Стоимость работы — от четырех тысяч рублей. Приучить питомца ходить все время в тапочках требует времени и терпения — он не должен на них отвлекаться.
Во время загрузки произошла ошибка.