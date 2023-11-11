12:29 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Пожилой белорус погиб при крушении парусника у берегов Сардинии
Мужчина успел дозвониться в береговую охрану и попросить о помощи, но после этого телефонного звонка его мобильный телефон замолчал.
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МИНСК, 11 ноя — Sputnik. На сардинском острове Корчелли в Средиземном море было обнаружено тело пожилого белоруса, говорится в сообщении итальянского издания L"unione sarda.
Мужчина погиб при крушении парусника, его тело обнаружила пожарная команда утром 5 ноября. Сейчас это дело тщательно расследует местная прокуратура, для этого проводятся необходимые мероприятия, в том числе вскрытие тела погибшего мужчины. Все это необходимо, чтобы выяснить последовательность событий, приведших к его гибели.
В публикации сардинского издания отмечается, что погибший прибыл из Порто-Торреса в Ла-Маддалену на своей парусной лодке длиной около десяти метров. Скорее всего в субботу, 4 ноября, в море резко ухудшились погодные условия.
«Не исключено, что мужчина спал, когда его лодка врезалась в скалу Корчелли», — предполагает L"unione sarda.
Также сообщается, что у прокуратуры есть запись телефонного разговора, в котором мужчина отчаянно просит о помощи береговую охрану. После этого телефонного звонка его мобильный телефон замолчал.
Известно, что после получения SOS-сигнала на помощь мужчине была отправлена не только команда спасателей, но и береговая охрана, а также направлен вертолет с вертолетно-водолазным отрядом.
Однако обнаружить им удалось только останки стеклопластиковой лодки и безжизненное тело потерпевшего кораблекрушение человека, лежащее на камнях.