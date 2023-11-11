Иностранного бизнесмена уличили в неуплате налогов в Беларуси почти на 1 млн рублей

По данным следствия, в 2015 году из страны на Ближнем Востоке в Сморгонь приехал 28-летний предприниматель, который решил начать здесь свой бизнес по продаже непродовольственной продукции. В течение трех лет он регистрировал в качестве индивидуальных предпринимателей знакомых, от имени которых и продавал товар.
В 2018 году предприниматель открыл несколько фирм с магазинами в различных городах Беларуси. Чтобы сэкономить на налогах, он решил сделать ставку на дробление бизнеса. Как уточнили в СК, когда объем выручки от деятельности одного субъекта хозяйствования превышал лимит для льготного налогообложения, бизнесмен регистрировал очередное юрлицо с новыми магазинами.
Дробление бизнеса. 12 признаков, на которые обратит внимание проверка.
В итоге с 2019 по 2022 год были зарегистрированы не менее восьми взаимозависимых и подконтрольных ему фирм, в итоге за три года бизнесмен не уплатил налоги в бюджет государства на общую сумму свыше 460 тыс. рублей. Кроме того, следствие показало, что часть наличной выручки предприниматель не сдавал в банк, а забирал себе без удержания подоходного налога. Ущерб от этих действий превысил 122 тыс. рублей. В придачу владельца бизнеса уличили еще и в выдаче зарплаты «в конвертах». В итоге общая сумма неуплаты в бюджет превысила 900 тыс. рублей. Эта сумма возмещена в полном объеме.
В СК добавили, что действия бизнесмена и его соучастников квалифицированы по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере) и ч. 2 ст. 243−1 (уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере) Уголовного кодекса.