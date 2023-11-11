11 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жительница Гродно похитила у коллеги выигрышный лотерейный билет. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.
Как рассказали в ведомстве, в конце октября к правоохранителям обратилась 23-летняя девушка. Она рассказала, что получила в подарок от приятеля лотерейный билет. Позднее оказалось, что по нему ей причитается выигрыш в размере Br2,5 тыс. Радостью жительница Гродно поделилась на работе, после чего билет лото исчез.
Установлено, что коллега девушки, 30-летняя жительница областного центра, узнав о крупном выигрыше знакомой, похитила из ее сумки билет и спрятала в доме родителей. Сначала женщина отрицала свою причастность к преступлению, но узнав, что для получения выигрыша необходимо озвучивать личные данные, которые будут обнародованы в интернете, она призналась в содеянном. По факту возбуждено уголовное дело за покушение на совершение кражи.