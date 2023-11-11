16:52 (мск), источник: Комсомольская правда
В Самарской области на Волге рыбак спасался с тонущей лодки и утонул
50-летний самарец не доплыл до спасительного дебаркадера всего 10 метров.
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10 ноября 2023 года на Волге в районе поселка Петрушина Деревня в Красноглинском районе утонул 50-летний рыбак. Весельная лодка самарца начала тонуть, и мужчина решил спасаться вплавь. Рядом стоял дебаркадер, но мужчина не доплыл до него всего 10 метров и ушел ко дну.
На место ЧП выехали спасатели поисково-спасательного подразделения «Красная Глинка», они обследовали акваторию и береговую линию. Поиски не дали результата и на следующий день к дебаркадеру были направлены водолазы.
— Наличие ям и свалов осложняли работу водолаза. Поиски длились около часа. В итоге утонувшего обнаружили на глубине 10 метров и удалении от берега 40 метров. До дебаркадера он не доплыл всего 10 метров, — рассказали в Поисково-спасательной службе Самарской области.