19:00 (мск), источник: ТАСС

В Брянской области женщина пострадала при обстреле поселка со стороны ВСУ

ТАСС, 11 ноября. Женщина получила ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Запесочье Брянской области.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ обстреляли поселок Запесочье Погарского района. В результате атаки украинских террористов на мирных жителей ранена 60-летняя женщина, она доставлена в центральную районную больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

По его словам, на месте работают экстренные и оперативные службы.

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