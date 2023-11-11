19:00 (мск), источник: ТАСС
В Брянской области женщина пострадала при обстреле поселка со стороны ВСУ
ТАСС, 11 ноября. Женщина получила ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Запесочье Брянской области.
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Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«ВСУ обстреляли поселок Запесочье Погарского района. В результате атаки украинских террористов на мирных жителей ранена 60-летняя женщина, она доставлена в центральную районную больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он.
По его словам, на месте работают экстренные и оперативные службы.