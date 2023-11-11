Полиция спасла мальчика, запертого матерью в машине в сильный мороз

Правоохранители заметили человека, который жестами привлекал внимание полиции. Когда они остановились, мужчина рассказал им о запертом в машине ребёнке. Оказалось, что двигатель автомобиля был заглушен, а дверь закрыта. Полицейские аккуратно разбили окно и перенесли ребенка в служебный транспорт.
«Оказавшись в теплой полицейской машине, тот сразу успокоился. Когда на место происшествия прибыли медики, мальчик был передан им, а затем госпитализирован», — говорится в заявлении официального представителя МВД России Ирины Волк.
Сообщается, что мать мальчика не стала ничего объяснять полицейским по поводу произошедшего. В настоящее время проводится проверка по выяснению всех обстоятельств.