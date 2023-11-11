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11 ноября, новости Казахстана, источник: Baigenews

Полиция спасла мальчика, запертого матерью в машине в сильный мороз

В Магадане полицейские вызволили замерзающего мальчика из закрытого автомобиля. Мать ребенка оставила его внутри без верхней одежды в 20-градусный мороз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Правоохранители заметили человека, который жестами привлекал внимание полиции. Когда они остановились, мужчина рассказал им о запертом в машине ребёнке. Оказалось, что двигатель автомобиля был заглушен, а дверь закрыта. Полицейские аккуратно разбили окно и перенесли ребенка в служебный транспорт.

«Оказавшись в теплой полицейской машине, тот сразу успокоился. Когда на место происшествия прибыли медики, мальчик был передан им, а затем госпитализирован», — говорится в заявлении официального представителя МВД России Ирины Волк.

Сообщается, что мать мальчика не стала ничего объяснять полицейским по поводу произошедшего. В настоящее время проводится проверка по выяснению всех обстоятельств.

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