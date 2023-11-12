06:59 (мск), источник: АиФ Хабаровск
В Хабаровске двое человек пострадали в ДТП возле общежитий ТОГУ
Водитель Toyota Premio не пропустил другой автомобиль и спровоцировал аварию.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Хабаровске водитель Toyota Premio не пропустил другой автомобиль и спровоцировал аварию. Двое пассажиров попали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.
ДТП произошло утром 12 ноября возле общежитий ТОГУ в Краснофлотском районе. Водитель Toyota Premio поворачивал налево возле дома № 138 на улице Тихоокеанской и не предоставил преимущество Toyota Aqua, которая двигалась прямо. Из-за непродуманного манёвра транспортные средства столкнулись.
В результате аварии двое пассажиров Toyota Aqua получили травмы. Их госпитализировали для обследования и оказания необходимой медпомощи.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства инцидента.