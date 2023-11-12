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Палестино-израильский конфликт
06:59 (мск), источник: АиФ Хабаровск

В Хабаровске двое человек пострадали в ДТП возле общежитий ТОГУ

Водитель Toyota Premio не пропустил другой автомобиль и спровоцировал аварию.

Источник: Соцсети

В Хабаровске водитель Toyota Premio не пропустил другой автомобиль и спровоцировал аварию. Двое пассажиров попали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

ДТП произошло утром 12 ноября возле общежитий ТОГУ в Краснофлотском районе. Водитель Toyota Premio поворачивал налево возле дома № 138 на улице Тихоокеанской и не предоставил преимущество Toyota Aqua, которая двигалась прямо. Из-за непродуманного манёвра транспортные средства столкнулись.

В результате аварии двое пассажиров Toyota Aqua получили травмы. Их госпитализировали для обследования и оказания необходимой медпомощи.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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