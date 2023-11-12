12:10 (мск), источник: Комсомольская правда
Сын экс-мэра Алапаевска получил серьезную травму на СВО
Руслан Билалов ранен на СВО в боях за Краматорск.
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Экс-глава Алапаевска Сайгид Билалов рассказал о ранении сына Руслана в зоне проведения специальной военной операции. Боец 2 ноября в боях за Краматорск получил серьезную травму глаза.
Как пишет на своей странице в ВК Сайгид Билалов, его сын вместе с боевыми товарищами попали под обстрел, выжить удалось не всем.
— Он видел, как в той кровавой мясорубке в доли секунды оборвались жизни двух других бойцов. Боль, отчаяние, гнев разрывали его душу на клочья, — рассказывает бывший уральский мэр, а ныне советник губернатора Свердловской области.
После этого Руслана Билалова отвезли в госпиталь Белгорода, откуда с осколками и ранением глаз перевезли в специализированный госпиталь Москвы. Ему предстоит перенести несколько операций.