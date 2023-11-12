15:33 (мск), источник: Комсомольская правда
Под стенами Казанского Кремля обнаружили вино 200-летней выдержки
Из целого погреба сохранилась лишь одна бутылка.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Вино 200-летней выдержки под стенами Казанского Кремля обнаружили археологи. Произошло это во время раскопок сотрудниками Института археологии им. А. Х. Халикова АН РТ. Специалисты нашли остатки винного погреба начала XIX в.
Найденные археологами бутылки из зеленоватого стекла вместимостью 0,3 литра маркированы сургучевыми клеймами с указанием инициалов производителя и года выпуска. Основная часть стеклянной тары оказалась разбитой, но два экземпляра сохранились. Более того, в одной емкости, благодаря уцелевшей пробке, сохранилась темно-красная жидкость.
Как выяснили специалисты, бутылки датированы 1814−1815 годами. Предполагается, что их произвели на Ширятинской стекольной фабрике Егорьевского уезда Рязанской губернии. Археологи предполагают, что винный погреб принадлежал расположенной напротив церкви Параскевы Пятницкой, а сам напиток был предназначен для обряда причастия, сообщает телеграм-канал «Археология Поволжья и Урала».
Ранее мы сообщали, что на месте реконструкции трассы М-7 в Татарстане найдены погребения эпохи железного и бронзового века.