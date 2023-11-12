Хлопок на котельной напугал алматинцев: в акимате объяснили, что произошло

Как сообщили в ведомстве, 12 ноября в 09:40 на котельной «Южная» в Бостандыкском районе было зафиксировано кратковременное отключение подачи электрической энергии с остановкой оборудования.
В управлении энергетики и водоснабжения города пояснили, что на водогрейном котле № 3 произошел сбой в работе автоматики с воспламенением остаточной газовоздушной смеси.
«По этой причине жители близлежащих домов могли услышать звук, похожий на хлопок», — отметили в ведомстве.
Но как добавили в управлении, через 10 минут были включены в работу насосные агрегаты с восстановлением гидравлического режима работы тепловых сетей.
В данное время котельная работает в штатном режиме. Жертв и пострадавших в результате сбоя работы нет.
Напомним, в сентябре аким Алматы Ерболат Досаев проверил готовность энергетической инфраструктуры города к отопительному сезону. Он поручил в срок завершить реконструкцию котельной «Южная» для бесперебойного теплоснабжения.
Позже в акимате южной столицы сообщили, что готовность теплоэнергокомплекса города к зиме составляет 95%.