11:37 (мск), источник: Om1.ru
Мошенники под видом сотрудников Следственного комитета обманывают омичей
Требования назвать свои личные данные по телефону незаконны.
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В СУ СК России по Омской области рассказали, что в регионе число мошенничеств по телефону остаётся высоким. Злоумышленники могут представляться работниками Следственного комитета, чтобы забрать деньги горожан.
Для обмана они используют технологии, которые позволяют менять обычный номер на номера СУ СК. В ведомстве подчёркивают, что реальные сотрудники Следственного комитета никогда не требуют по телефону личные данные, в том числе банковские реквизиты.
«Ещё раз напоминаем гражданам о необходимости проявлять бдительность и помнить, что сотрудники Следственного комитета не заявляют требований о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно. Любые предложения, например, с целью обезопасить сбережения от противоправных действий третьих лиц, — это явный признак мошенничества», — отмечают в СУ СК.
Если такой звонок поступил, нужно сразу же завершить разговор и обратиться в полицию.