13:26 (мск), источник: МК.RU Крым
При пожаре погибла симферопольская пенсионерка
В полпервого ночи МЧС получило сообщение о пожаре на улице Козлова.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь, охвативший диван и другую мебель. К сожалению, не обошлось без жертв.
На месте пожара было обнаружено тело 82-летней жительницы дома, погибшей из-за отравления продуктами горения. По предварительной версии, пожар начался из-за непотушенной сигареты. Это довольно распространенная причина пожаров, часто ночных.
Люди решают выкурить последнюю сигарету уже в постели — и засыпают, когда она еще горит. Иногда последствия бывают трагическими. Курить вообще вредно для здоровья, но курить перед сном, лежа в постели, — просто опасно, причем не только для курильщика, но и для других людей, которые могут пострадать при пожаре.