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13:26 (мск), источник: МК.RU Крым

При пожаре погибла симферопольская пенсионерка

В полпервого ночи МЧС получило сообщение о пожаре на улице Козлова.

Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь, охвативший диван и другую мебель. К сожалению, не обошлось без жертв.

На месте пожара было обнаружено тело 82-летней жительницы дома, погибшей из-за отравления продуктами горения. По предварительной версии, пожар начался из-за непотушенной сигареты. Это довольно распространенная причина пожаров, часто ночных.

Люди решают выкурить последнюю сигарету уже в постели — и засыпают, когда она еще горит. Иногда последствия бывают трагическими. Курить вообще вредно для здоровья, но курить перед сном, лежа в постели, — просто опасно, причем не только для курильщика, но и для других людей, которые могут пострадать при пожаре.

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