18:48 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
СГБ задержала сотрудника Нацгвардии при получении $1400
Сотрудник Управления охраны пообещал за определенную плату трудоустроить местного жителя в систему Нацгвардии.
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По данным СГБ, в ходе оперативного мероприятия задержан начальник центра технической охраны Шаватского районного Управления охраны Национальной гвардии в Хорезмской области. За $1400 и 1,2 млн сумов он обещал трудоустроить местного жителя в систему Нацгвардии.