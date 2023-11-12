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18:48 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

СГБ задержала сотрудника Нацгвардии при получении $1400

Сотрудник Управления охраны пообещал за определенную плату трудоустроить местного жителя в систему Нацгвардии.

Источник: Uznews

По данным СГБ, в ходе оперативного мероприятия задержан начальник центра технической охраны Шаватского районного Управления охраны Национальной гвардии в Хорезмской области. За $1400 и 1,2 млн сумов он обещал трудоустроить местного жителя в систему Нацгвардии.

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