07:24 (мск), источник: Комсомольская правда
«Горячие ключи» Хабаровска: службы устраняют порыв трубы с кипятком в центре города
На Амурском бульваре в Хабаровске из-под земли бьет кипяток.
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В центре Хабаровска, на перекрестке Волочаевской и Амурского бульвара, произошла коммунальная авария. Жители города сообщают редакции «КП» — Хабаровск", что на пересечении дорог из-под земли ключом бьет кипяток. Такую картину горожане обнаружили в понедельник утром, 13 ноября, по пути на работу. При этом жители центральных улиц утверждают, что порыв случился еще в пятницу.
— Это произошло не сегодня и не вчера, еще в пятницу мы катались по городу и вечером там проезжали. От земли шел густой пар, вода разливалась по дороге, — говорит редакции Георгий, хабаровчанин.
Сведений об отключениях отопления или горячей воды в близлежащих домах пока нет. На месте работают представители коммунальных служб. Движение через участок для автотранспорта не нарушено, машины спокойно проезжают по перекрестку.